貿戰升級：南韓率先「陪葬」　股市輸凸今年升幅

外國傳媒報道，南韓率先成為中美貿易戰的「犧牲品」，股市繼上周盤中曾「破底」後，周三(29日)正式輸凸今年升幅。



南韓Kospi指數周三收市跌1.3%，報2,023點，已低於去年12月28日「收爐」的2,041點，外資單日淨拋售金額達3.01億美元。為繼印尼後，第2個輸凸今年升幅的亞洲區股市。不過，印尼有自身的政治因素，南韓則明顯受累於中美貿易戰。



單計5月，外資拋售南韓股票的金額達2.3萬億韓圜(約19億美元)，貨幣韓圜亦創逾兩年新低，成為亞洲區表現最差貨幣。



摩根大通指出，除非中美達成貿易協議，否則南韓股市很難大幅反彈，目前12個月市盈率約10.6倍，仍是2016年6月以來最高，而市場預計當地企業盈利會下滑，尤以科技企業處境最艱巨，股市實難看好。

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