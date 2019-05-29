理財Campus：貿戰起風浪　3類股民入市有位睇

恒指月內由逾30,000點反覆向下。中美貿易戰前景未明，不少投資者難以預測未來走勢，部分人只好暫停入市等運到。然而，若果善用技術分析作為買賣的參考指標，投資者也可以Chok市中乘風破浪，繼續逆市賺錢，醒你以下三類投資者應變錦囊。



1.無貨者趁低吸大藍籌

如果股民想趁低吸納，宜選擇大藍籌，不過眾多藍籌股又應如何選擇？ASC分析系統創辦人盧駿匡表示，現時投資者可考慮友邦保險(01299)及中國平安(02318)。從技術分析層面而言，現時恒指的50天線高於250天線約1,200點，故目前大市仍處於牛市，但受政治因素影響而出現中期調整，短期形成死亡交叉的機會甚低。他預期未來再下跌機會較大，短期於26,500點有支持。



而上述兩隻股票的股價仍高於250天線，亦跑贏恒指，故現時仍可吸納。他建議，可於69.3元吸納友邦保險、77.6元買入中國平安。而部分大藍籌不宜沾手，如騰訊控股(00700)，其股價波動，由本月內395元高位一度回落至約316元，相信調整趨勢未完。另外亦不建議選擇滙豐控股(00005)，因近年表現均跑輸恒指。



在選股時，他會多留意相對強弱指標(RSI)，如RSI低於20水平雖然展現超賣，但未必是見底迹象，要確認RSI底部背馳，才能反映股價在低位開始呈現上升動力。



2.蟹民溝貨或分段減持

他續指，如投資者持有股價高於250天平均線的重磅藍籌，不論出現虧損與否，都可以分段吸納，以降低平均買入價，並以中長線持有為大原則。根據以往經驗。這些股份在市況回穩後會回升，故投資者毋須過於擔心。假如是持有中小型股，如藥股的話，則可考慮趁反彈減持，又或可考慮分段減持。



3.即日鮮勿炒「乾升」股份

他表示，進行即市買及賣的即日鮮投資者，多會留意當日20大升幅股份，並試圖在當中搵飯食。不過他提醒，當中大多數股份都未必適合短炒，最基本要留意股票的成交金額，如該股的股價上升50%，但成交金額只有約百萬元甚至更低，稱之為「乾升」，實際上沒有上升動力，更可能難以沽出，這些股份不宜短炒。



假設該股票成交金額高如數千萬元，則表示升幅有承托力。此時就要進一步考慮超買程度、成交量及技術突破等。他建議，炒即市需考慮外圍變動以及分鐘圖的波動區間，最好設定10至20%的止賺及止蝕位。



●吼實黃金交叉撈貨

在作技術分析時，盧駿匡指個人傾向留意250天線。基本來說，假如恒指高於250天線，即表示處於牛市，投資者可選擇低位撈貨。相反，恒指處於250天線之下，及整體方向往下，有機會是熊市信號，如今恒指的50天線仍高於250天線，大市未真正見熊。他表示，近日就有大約50隻股份的50天線高於250天線，屬入市機會。另外又可以利用黃金交叉選擇股份。



所謂黃金交叉，指短期移動平均線升穿較長期移動平均線，技術上顯示升市的趨勢。如10天線升穿20天線、20天線升穿50天線、50天線升穿250天線，後者可觀察長期趨勢，較多人留意。



他補充，假設該股票的10天線升穿20天線，可預示短期趨勢向上。但此時未必可以買入，要進一步確定股份可否衝破近期阻力位，如是即可買入該股票。



此外，與黃金交叉相反的死亡交叉，為長期移動平均線跌穿短期移動平均線，技術上屬於利淡信號。至於另一參考指標為相對強弱指數，是計算某段時間內的平均升幅，相對於期間內的平均跌幅，市場普遍以14天作標準，指數由0至100，50為中軸，理論上RSI愈高，代表股價愈強，反之亦然，惟當RSI高於70，則表示超買；低於30，則表示超賣。



此外，指數平滑異同移動平均線（MACD），用來研判買賣股票、預測股票價格漲跌的技術分析指標，並以由一快一慢的指數平滑移動平均線（EMA）之間的差計算出來，近期現下跌趨勢。

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