赴美上市中概股「回家」　李小加︰希望它們來港定居

市傳阿里巴巴集團擬來港上市，市場關注其他在美上市的中國概念股會否也「回流」。香港交易所(00388)行政總裁李小加表示，中概股「回家」是肯定的，期望它們能在港「定居」上市。



日前有報道指，阿里巴巴最快下半年來港第二上市，擬集資200億美元(約1,560億港元)。李小加表示，不會評論個別公司，但指如果阿里巴巴來港上市，港交所會很歡迎，亦不會意外，因為「遠走他鄉的人總有一天會回家，回家也不一定要搬離在海外的家」。



他續指，公司「回家」後，無論在上海、深圳或香港上市也可以，他也很高興，認為公司最後選擇在何處上市，互聯互通都可以發揮作用。「如果公司決定在內地上市，可以透過北向通，讓國際投資者在亞洲交易時段，與內地投資者一起投資相關公司。若果在香港上市，也可透過南向通，讓內地投資者投資可以買賣。」他重申，上市地點是公司的選擇，港交所是樂見其成。



至於會否擔心阿里巴巴等中概股來港上市會衝擊本地新股市場，他則指，「我們不是小池，跟海連在一起」。



被問及中美貿易戰升級是否中概股回流的主因，他指，貿易戰對所有公司都有影響，而對每家公司的影響也不同，公司會為自己的發展作出規劃。他並強調，「中美經過三十年的合作，若最終要離婚，這是很痛苦的過程，沒人會是贏家，只有輸家，希望中美能盡力解決問題，減少對市場的衝擊。」



同時，他亦希望中美貿易戰不會波及生物科技公司發展，強調生物科技行業的投資應是沒有國界，不受政治因素干擾。「生物科技與其他行業不同，沒有贏家、輸家，只有一個共同敵人，就是「疾病」。」



他續指，最近曾到美國紐約、波士頓等接觸過很國際的生物科技公司，雖然現時美國仍是全球最大生物科技上市中心，但這些公司都清晰看到本港在生物科技資本市場具有優越及獨特性，他相信國際生物科技公司遲早會來香港上市。



自去年港交所推新上市制度後，已有10家生物科技公司來港上市，當中包括7家未有盈收的生科公司，共集資約330億元。現時排隊上市的生科公司也有約十家。

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