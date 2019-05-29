中電信又派貼心禮物畀股東　今次warm足一年

中國電信(00728)周三開周年股東大會，焦點之一除咗係柯瑞文柯總終於「坐正」以董事長身份主持大會同股東交流之外，當然係送咩畀專程出席嘅股東啦，今年就係一張Cushion被。



顧名思義中電信今鋪送嘅cushion被，收起嚟當cushion攬，打開可以當被冚，等股東一年四季都咁warm不在話下啦。但其實「打開」仲有寓意喎，就係切合2018年印刷版年報別出心裁嘅封面。



話說中電信最新年報封面嘅口號係「成就智能蛻變，共享創新價值」，上面印有一隻落哂閃粉嘅蝴蝶，其中半邊係象徵網絡嘅幾何形狀。如果你秤起隻蝴蝶，封面就會攤開，見到一隻蝴蝶沿住邊緣計算（edge computing，喺數據源頭附近進行運算，唔洗一來一回中央雲端咁煩，慳返啲時間）、智能家居、物聯網同5G，一路飛舞，一路蛻變，愈飛愈大又愈靚。



其實中電信每年都會送一份實用嘅禮物畀專程出席股東大會嘅股東帶返屋企，舊年就係一把雙面遮，收埋就薄荷綠色，一打開，入面灰色嗰面反出嚟就負責擋雨。收起嘅時候，灰色擋雨嗰邊又會變返內籠，雨水就唔會咁易濺到自己同周圍。



不過講到底，對股東都好嘅回報始終係等佢哋「財息並收」啦！有小股東喺股東大會抱怨股價長期偏低，柯總話其實公司平時一直吼實股價，家陣要做好業績，仲話「5G能不能搞得好，從公司治理來說，股東有很大的發言權」。公司好重視5G應用場景的發展，不論家庭定係政企都喺度探索緊，中電信後者有優勢，5G更多係用嚟搞產業互聯網，為教育同醫療等等不同行業提供服務，對5G發展有信心。



佢又話，公司會研討中美貿易戰，但見唔到對中電信經營有好大影響，首季表現大致符合3月出業績嗰時嘅預期。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/