夜市UPDATES：年內減息機會近九成　道指挫300點

美股跌勢加劇，道指現報25,048點，跌299點；標指報2,775點，跌26點；納指報7,529點，跌77點。



【22:00】市場愈益憂慮全球經濟增速放緩，料美國聯儲局年內減息機會已升至近九成，避險情緒顯著升溫。道指最多跌236點，低見25,111點，現報25,144點，跌203點；標指報2,785點，跌16點；納指報7,554點，跌52點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報27,146點，低於周三(29日)現貨收市27,235點。



反映市場整體融資成本的美國10年期國債孳息率跌至2.22厘，創2017年9月以來最低，意味市場愈益憂慮衰退逼近。聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局今年9月減息機會達60.6%；10月機會為71.2%；12月為86.2%；2020年1月更達90.3%。



在避險情緒升溫下，資金湧入美元，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數再度升穿98關口；期金則攀升至每安士1,282.6美元附近；原油則受需求放緩憂慮影響而大跌約2%。



歐洲方面，歐盟委員會確認意大利因債務問題，違反了歐盟財政紀律，或面臨紀律處分，加上德國5月失業人數較4月大增6萬人，增幅為十年最大，同樣觸動了市場憂慮衰退的神經。歐股跌幅擴大，英股跌1.5%；德股跌1.37%；法股跌1.86%。



【21:30】受貿易戰影響，全球經濟增長放慢疑慮加劇，美股開市早段續受壓，道指再跌218點，至25,129點；納指跌60點，至7,547點；標指跌17點，至2,784點。



服裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)首季同店銷售增長1%，低於市場預期的1.4%，該公司續預期今季銷售增長橫行，股價早段挫21.67%，至19.59美元。



券商Cowen估計，若中美貿易戰演變成中國禁止iPhone在當地出售，蘋果公司(Apple Inc.)2020年財年盈利恐大削26%。Apple股價早段跌0.8%，至176.81美元。

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