新盤UPDATES︰尚澄加推28伙　NAPA洋房逾2800萬沽

發展商繼續因應地產建設商會新指引，蜂擁推出價單重新推盤，無論細價盤以至傳統豪宅區高價物業亦加入搶客行列，令市道氣氛轉趨活躍。



●尚澄加推28伙 最平呎價8,888元創新低

遠東發展(00035)的沙頭角尚澄，剛加推全新3號價單，提供28伙，其中2座1樓N室，實用面積367方呎，扣除最多8%總折扣後，折實售價約326.2萬元，呎價僅約8,888元，創項目新低紀錄。



最平售價單位為2座1樓K室，實用面積277方呎，折實售價約251.7萬元，亦創出項目暫推單位最低紀錄。該盤同時發出新銷售安排，6月2日起發售76伙。



●NAPA洋房逾2800萬沽 呎價1.6萬

會德豐地產旗下屯門Napa，透過招標成功售出D7號獨立洋房，屬3房雙套房間隔，實用面積1,786方呎，連821方呎私人花園及465平方呎天台，售價2,875.46萬元，呎價16,100元。



該盤累售395伙，包括372個分層單位及23間獨立花園洋房，共套現逾32億元，當中23間洋房套現超過7.9億元。



●富豪．山峯加推兩單位

百利保控股(00617)等發展的沙田九肚富豪．山峯上載新銷售安排，推出兩個特色單位於6月2日標售，包括第1座11樓Sky Pool Penthouse，實用面積2,659方呎，天台及平台面積分別2,284及1,102方呎。



●銷監局：正跟進新盤銷售個案 不排除再檢控

運輸及房屋局表示，一手住宅物業銷售監管局透過主動監察，察覺到過往一段時間有個別以招標形式發售的一手住宅，銷售手法及成交資料透明度不足。就其中一宗個案，銷監局已完成搜證工作，並向有關賣方提出檢控，案件將於7月9日進行聆訊。銷監局現正跟進其餘的個案，視乎搜證的情況，不排除會再作出檢控。



銷監局早前發出一份「給業界的提醒」和常見問答，要求賣方在一手住宅項目的成交紀錄冊內列出支付條款的所有詳情，並提醒賣方，如果在銷售一手住宅物業時提供折扣、贈品、財務優惠和利益給買家，無論是否以現金方式提供，賣方均應列出與買方就購買指明住宅物業所協定的支付條款的細節。在發出上述「提醒」之後，成交紀錄冊內的相關資料已有所改善，讓準買家更了解個別單位的成交實況。



同時，地產代理監管局亦正進行調查，確保地產代理在參與以招標形式發售的項目時，嚴格遵守《地產代理條例》及該局的指引。

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