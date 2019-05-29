【深度解構】外資大行關注「華為風險」　睇淡手機設備股

中國科技巨企華為本月中突遭美國商務部發出「封殺令」，消息重創華為於全球的手機設備產業鏈業務，儘管禁令其後獲延遲90日實施，相關股份已連日暴瀉，至近日股價方見喘定。不過，一眾外資行再就「華為風險」再度示警，擔心華為海外手機銷售可能下滑。證券分析則普遍看淡手機設備股的前景，直言相關股份仍未跌完。



根據大和資本最新發表的大中華手機產業報告稱，華為供應商已觀察到首輪訂單收縮的現象，包括第三季面板相關零部件(顯示屏、軟硬板等)的縮單幅度達20%至25%，又恐怕縮單情況陸續有來。該行預期，鴻海旗下富智康(02038)和攝像頭大廠大立光，將是華為調整出貨後最受衝擊的兩大供應商，但鴻海精密與大立光近期股價均已大跌，建議可伺低吸納。



●三星成最大贏家

大和於產業報告假設華為三種出貨量減幅的情境，分別是最佳情境(減少50%)、基本情境(減少75%)及最差情境(減少100%)下，對大中華手機設備商今年每股盈利的影響(參見附圖一)。當中，大和認為機率最高的基本情境，是華為海外市佔率有七成流向競爭對手，三星將成為最大贏家，該行估計可攫取45%市佔率，其次小米集團(01810)、OPPO和vivo可取得20%市佔率。



至於在香港上市的兩大龍頭手機設備股舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)，周三(29日)股價表現偏軟，兩者分別收報69.1元及42.2元，跌0.14%及0.58%。當中，高盛上調舜宇評級由「沽售」至「中性」，目標價維持70元。



高盛解釋，是舜宇股價自5月初高位已累跌兩成六，現價已接近該行予其明年目標市盈率15倍，基於有1%上升空間，故上調舜宇投資評級至「中性」。不過，高盛認為，舜宇估值倚靠毛利的擴張，但在現階段毛利難進一步擴張，因手機鏡頭毛利上升有阻力，因市場成熟和競爭加劇，而三鏡頭帶動低端鏡頭的需求增加；車載鏡頭的需求穩定增加；低端相機模組生產線升級對毛利造成壓力。



●券商看淡瑞聲 目標價僅37.8元

此外，券商亦傾向看淡瑞聲科技前景。當中，瑞信維持其「跑輸大市」評級，以明年每股盈利預測的11倍計，目標價僅37.8元。該行認為華為事件、中美貿易糾紛及第二季業績表現仍然是影響瑞聲股價不振的因素。海通證券雖然維持瑞聲「買入」評級，但調低其目標價由70元至62元。



中投傲揚基金經理溫鋼城亦坦言，對手機設備股前景看法不太樂觀，華為遭封殺將拖慢中國第五代流動通訊(5G)的發展，原被視為可引發換機潮的5G手機亦勢被延遲推出，他直指相關股份仍未跌完，估計舜宇光學及瑞聲科技股價分別要跌穿50元及40元才見底。



●專家料智能手機市場萎縮

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪同樣看淡手機設備股板塊。他認為，智能手機市場已在萎縮中，不但其出貨量停滯不前，用戶換機周期亦拉長，令整體市場需求持續疲弱。



儘管多鏡頭等手機發展趨勢，或可抵銷手機設備商訂單下跌的影響，但他提醒，目前市場對高端智能手機價格承受度已見頂，即使有創新技術推出，不排除手機品牌商會向供應商壓價，相信舜宇等公司毛利率下行壓力仍大，建議投資者勿心急撈手機設備股。

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