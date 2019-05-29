貿戰升級：專家質疑中國「無招」報復　宜沉默應對

外國傳媒報道，美國總統特朗普揚言會對餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅，並全面封殺華為後，中國多番強調會報復，但至今仍未公布具體措施。



有專家指出，中國基於市場封閉，在報復美國上的選擇「所剩無幾」，最好的策略就是「甚麼都不做、保持『強大而沉默』」的姿態。



位於比利時布魯塞爾的智庫機構歐洲國際政治經濟中心(ECIPE)主任Hosuk Lee-Makiyama質疑，中國還有甚麼可以報復？因中國已對想要保護的幾類商品徵收關稅，而且美國大型網絡科技股也未進入中國市場。他又稱，中國經濟倚賴與國際不斷增加的貿易，因仍需要大量消費者購買其產品和服務。



就美國而言，如果貿易戰讓該國經濟增長由3%降至2%，不會有很多人注意，但對中國來說，經濟增長驟降是災難。因此，中國面對美國施壓，最好的策略是「沉默」，這亦是中國正採取的做法。

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