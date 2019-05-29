揭秘Apple絕密測試晶片　零下40度打造iPhone防禦系統

外媒報道揭露蘋果公司(Apple Inc.)的絕密晶片測試，原來在公司Apple Park新總部附近的一幢房子裏，最先進的機器正在加熱、冷卻、推動、搖晃，以及以其他方式摧殘晶片。



作為iPhone和Apple其他產品的計算核心，這些晶片正在接受最嚴格、最緊張的測試。整個房間裏有數百個電路板，電路板將晶片連接在一起。這些電路板被放在數百個盒子裏，而測試過程就在這些盒子裏進行。



這些測試是為了觀察，在正式啟用之後，晶片是否能抵禦任何可能的攻擊。如果在測試中成功，那麼在其他任何地方都應該成功。這點很重要，因為如果在實際使用中出現問題，那麼Apple也將遭遇問題。保護用戶的數據隱私是Apple一場永不停止的戰鬥，而在這場戰鬥中，這些晶片是最重要的防線。



報道指，這是一場存在於多條戰線的戰鬥：針對想要讀取用戶個人數據的政府部門，針對試圖入侵設備的黑客，以及針對攻擊Apple嚴格隱私保護政策的其他公司。這也意味着不會給美國政府提供，他們認為有助於打擊恐怖主義的信息。



在這些奇怪盒子裏接受測試的晶片只是這個龐大任務的一部分。晶片裏面集成Apple最為自豪的成果之一：安全堡壘（Secure Enclave）。



這樣的安全堡壘就像是內部密室，存儲着手機中最敏感的信息，並配備所需的全部安全措施。這項功能隨iPhone 5s推出，並且每年都在得到優化。安全堡壘是手機中的一個獨立部分，對甚麼時候可以訪問、可以訪問那些數據有着明確限制。



正常的手機不太可能遭到這樣的摧殘，這意味着用戶可能會進入到零下40度的環境中，或是手機被加熱到110度。但這裏的擔憂並不局限在普通情況。如果發現晶片在這樣的極端環境中出現不正常行為，那麼惡意分子就可能將手機置於這樣的極端環境中，提取手機中的所有數據。



在被放在這個房間內之前，晶片開發已經有幾年時間。而只有在這個房間裏接受測試幾年之後，Apple才會將晶片交到用戶手中。

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