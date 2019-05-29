貿戰又如何！下月逾4600伙新盤混戰　 啟德最激

發展商推盤信心逐漸回升。據東網統計，下月有機會登場的主要全新樓盤，有多達7個，合共提供逾4,600個住宅單位。當中以市區競爭最為激烈，單是啟德發展區及將軍澳有機會推售的3個項目，合共已有多達2,200伙。



6月有望推出市場的全新物業，包括嘉華國際(00173)在月初率先公布命名的啟德嘉峯匯，料獲批預售樓花同意書後可望隨即銷售，成為區內超過一年半以來首個開售新盤。該項目提供1,006伙，間隔由開放式至三房不等，主打為兩房戶，佔整體逾五成比例，同時設有同區首見的洋房。而合景泰富(01813)等合作的同區尚‧珒溋，提供667伙，早前亦透露，希望年中登場。



至於本月銷量最多的將軍澳日出康城新盤MONTARA，早前沽清後仍有大批向隅客，市場料第二期有機會短期批出預售文件，提供504伙，最快可望下月登場。而美聯物業住宅部行政總裁布少明透露，本月以658.6萬元購入MONTARA第2B座低層F室，實用面積450方呎，呎價14,636元。是次以個人名義購入單位作長線收租之用，須繳付15%稅辣，他認為該區配套完善，樓價升幅將跑贏大市。



新界區亦有全新盤部署發售。消息透露，新世界發展(00017)位於元朗的龍田村項目，提供313伙，最快一至兩周內啟動軟銷，近日已初步向代理披露部分資料進行「熱身」。



中原陳永傑認為，近日金融市場回穩，發展商陸續重新推盤，若預售文件批出進度理想，下月亦可望有大型新盤開售，料全月一手交投量可達2,000宗，較原本預測1,500宗上調。



事實上，本月下半個月發展商推盤態度明顯轉趨審慎，但隨着地產建設商會落實招標賣樓等的最新銷售指引，近日發展商已爭相重新起動推盤攻勢，不少早前以招標形式推出的項目，已重新發出價單。



據一手銷售資訊網資料，遠東發展(00035)的沙頭角尚澄，周三推3號價單共28伙，其中2座1樓N室，折實售價約326.2萬元，呎價僅約8,888元，創項目新低。而最平折實售價僅約251.7萬元起，亦為最低。該盤周日起發售76伙。



此外，政府繼續關注一手樓銷售情況。運輸及房屋局表示，一手住宅銷售監管局透過主動監察，察覺到過往一段時間有個別以招標形式發售的一手住宅，銷售手法及成交資料透明度不足。除了向其中一個賣方提出檢控外，現時亦正跟進其餘個案，視乎搜證情況，不排除會再作出檢控。

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