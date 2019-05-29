樓價UPDATES︰海怡半島本月暫錄15宗成交

鴨脷洲海怡半島5月份交投減少，暫僅錄15宗買賣，平均實用呎價約18,098元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●海怡半島21座高層G室，實用面積886方呎，以三房包括套房及連多用途房設計，向西南及享全海景，作價1,800萬元，呎價20,316元。原業主於0三年以345萬元買入，期內升值4.2倍。



●鰂魚涌太古城本月交投減少，但做價表現平穩。該屋苑順安閣高層B室，實用面積約580方呎，兩房間隔，獲買家以約1,338萬元承接，呎價約23,069元。原業主於一五年以約950萬元入市，帳面獲利約388萬元。



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九龍區



●將軍澳嘉悅2座高層A室，實用面積797方呎，以三房連工人房設計，剛以項目標準戶最高價1,438萬元轉售，呎價18,043元。原業主持貨僅約四年，帳面賺456.4萬元。



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新界區



●上水威尼斯花園錄本月首宗成交，項目1座低層A室，實用面積494方呎，以兩房設計，作價540萬元，呎價10,931元，上址四年升值約40%。



●屯門豫豐花園連天台戶獲首置買家承接，上址實用面積450方呎，以兩房設計，成交價588萬元，呎價13,067元。單位為原業主於一四年以約313萬元購入，帳面賺約275萬元。



●馬鞍山銀湖‧天峰7座高層A室，實用面積999方呎，為三房海景戶，放盤五個月後，在零議價下以2,000萬元售出，呎價約20,020元。原業主持貨僅三年，期內升值約44%。



●大圍盛世3座南翼中層C室，以四房包括套房設計，原業主三年前以1,280萬元購入。單位近日叫價2,000萬元放售，議價後，獲同區買家以1,908萬元承接，呎價19,916元。



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