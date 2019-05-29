貿戰升級：中國第四次說「這句話」　前三次在戰爭前

外國傳媒報道，中國官方媒體周三(29日)發表了一篇令人心寒的文章，恐預示會爆發全面貿易戰！原因是一句：「勿謂言之不預！」



報道指出，「勿謂言之不預！」(外媒翻譯為「Don't say we didn't warn you！」在中國近代史上只用過兩次，每次皆涉及「全面戰爭」，分別是1962年與印度的邊界戰爭，以及1978年對越南進行反擊戰前。



(另有資料顯示曾用過3次，分別在1962年、1967年、1978年3次作出宣示後，分別爆發了中印邊境戰爭、珍寶島事件、中越戰爭3次武裝衝突。換言之，今次是第4次提及。)



文章提到，「不願打，不怕打，不得不打！」是中國面對美國挑起經貿摩擦的原則立場，並警告美國，提到稀土：「勿謂言之不預！」



美國決策圈的一些人眼中只有自己的利益，自以為全能的本領，狂傲得不可一世。為了一己之私，他們在全球供應鏈上呼風喚雨，臆想着「偉大而優先」的他們可以左右一切。隨着美國一些政客不停發出極限施壓的叫囂，人們愈加關心中國會拿出哪些「王牌」作為回應。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/