歐股收市受壓　半導體股捱沽

中美關係持續緊張，拖累歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報7,185點，跌83點或1.15%；法國CAC指數收報5,222點，跌90點或1.7%；德國DAX指數收報11,837點，跌189點或1.57%。



外媒引述消息指，因為意大利未能妥善控制債務水平，歐盟委員會正考慮對其展開處罰程序。意大利最終可能被處以35億歐元的罰款。



值得注意的是，此前意大利及法國的預算赤字均超出了歐盟所限，惟最終歐盟逼使意大利下調預算赤字，卻「放生」了法國，因此惹來意大利的不滿。



最新數據方面，法國首季度國內生產總值(GDP)終值按年增長1.2%，略勝預期。



半導體股再度捱沽，德國Siltronic股價全日急跌7.35%，奧地利ams AG下挫4.7%；意法半導體跌0.36%。



個股方面，傳鋼鐵業巨頭ArcelorMittal將進一步減少歐洲的鋼鐵產量，其股價重挫5.84.16%。

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