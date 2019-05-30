東方日報B2：股市風高浪急　銀行力Sell存款證吸散戶

股票市場風高浪急，香港零售銀行「變招」吸納散戶的避險資金，力推存款證爭奪市場流動性。獲悉，滙豐銀行近日推出半年期的美元零售存款證，年息2.08厘。雖然息率略低於該行美元定期存款，惟銀行界解釋，其靈活性優於定存，尤其適合隨時再度進入股市的投資者停泊資金。



消息透露，自本周初開始，持有滙豐投資戶口的客戶，可於該行認購美元零售存款證。根據本報獲得有關存款證的初定條款，該定息產品的投資期為半年，認購時間由本月27日至31日，發行日為6月10日，入場門檻為1萬美元，發行規模最少為2,000萬美元(約1.56億港元)。



據了解，發行人滙豐銀行會豁免認購者的託管服務、代收利息及到期贖回手續費。滙豐發言人回覆查詢時表示，該行不時會按客戶的需求，檢視所提供的產品。



對比滙豐6個月期美元定期存款，年利率介乎2.1至2.3厘，起存金額僅2,000美元，該行美元零售存款證的回報稍為遜色，僅2.08厘。星展銀行(香港)投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪表示，零售存款證回報率略低於定存，不排除意味市場產品回報將有所下降，惟存款證到期前可轉讓套現，投資者急需資金時，變現的靈活性會大於定期存款，故有其吸引力。



有銀行界人士更解釋，大戶認購存款證的金額會以百萬元計，當有資金需要時，不僅可以要求發行存款證的銀行贖回，甚至可以將持有的存款證作為抵押品，向其他銀行融資「貼現」。有別於定期存款，存戶在面對重大事故時，才可向銀行洽商提早取回資金，相關罰則甚至會影響能否全數取回存款的本金。



近月業界已積極部署吸資，令存款戰場烽煙四起。有零售銀行界人士指出，同業爭取存款戰線擴至存款證市場，大型銀行亦加入，料其他中小型銀行會陸續參戰。他又說，近年市場湧現各種外幣存款證，相信投資者對產品有一定的接受程度。



事實上，近日市場上已有中小型零售銀行積極發行定息存款證，一年期港元及美元的票面息分別為1.96厘及2.71厘。據香港金融管理局有關在港發行可轉讓存款證數據顯示，截至今年3月底，由公眾持有的存款證總規模達5,012.88億港元。



晉裕環球資產管理投資分析師黃子燊認為，存款證流動性相對較高，有助散戶隨時取回現金並再投入股票市場。大市持續不穩，不少投資者正持現金等待入市機會，存款證正好提供穩定回報。



投資者學會主席譚紹興直言，現時大市跌勢未止，中美貿易談判存在不確定性，投資者持有現金時容易想「撈底博反彈」，假如將資金配置於存款證，既可短期維持穩定回報，亦為避免散戶「手痕」入市的誘因。



至於部分較進取的投資者，他認為每季派息的高息股亦可讓投資者隨時套現，與存款證有異曲同工之妙。

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