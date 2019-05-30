【名家筆陣】易憲容：A股發展需靠制度建設

對於中國證券市場未來如何發展，就中國政府來說，基調是十分明確的。無論是近期的政府文件，還是相關領導人的講話，都在強調發展中國直接融資及資本市場的重要性，這已經成了當局共識。在中國政府看來，中國金融市場的問題就在於間接融資的比重過高，就在於這種融資結構不合理，所以發展中國資本市場，加快證券市場上市公司的融資步伐應該是當前中國金融市場發展的主要任務。所以，今年新的證監會主席上任就是擔負着這種責任。



新主席上任之後，在今年4月中旬以前，中國股市也走出了一波行情，滬綜指上升到3,288點，上漲幅度達到27%，但是由於中美貿易摩擦升級、內地經濟增長下行的壓力增加、全球金融市場震盪，中國股市也一跌再跌。在一個多月的時間裏滬綜指由3,288點下跌到2,833點，下跌幅度達14%之多。



面對這種不利局勢，不僅政府在以各種方式來提振股市之信心，也不時看到「國家隊」進場救市的蹤影。一句話，政府不希望在這種時候讓中國股市大跌，也不希望因為股市的大跌而導致投資者對中國股市信心喪失。



比如，中國證監會主席最近指出，截至4月底，中國A股上市公司有3,627家，總市值達60萬億元，兩者都位居世界前茅。他認為，3千6百多家上市公司就是中國經濟「成分指數」，整體上反映了總體經濟穩中向好的態勢。同時，中國銀保監會主席郭樹清近日也指出，今年比較突出的重點是加快發展直接融資、資本市場，使資本市場有更強的融資能力，來支持國民經濟的發展。中美貿易摩擦升級對金融市場衝擊有限，經濟穩中向好。相信在未來對股市還是匯市，這種影響會更小。政府官員對股市喊話提振股市信心十分明顯。



對於證券市場，市場的信心非常重要。如果投資者對股市沒有信心，紛紛退出市場，那麽這樣的股市要發展起來是不可能的。還有，在非常的情況下，國家隊入市同樣是提振股市信心最為重要的手段。



現在的問題是，當前中國股市發展的瓶頸在哪裏？僅是市場信心問題？還是市場的環境、市場的制度安排等方面出了問題？



其實，多年以來，中國證券市場的問題，或者說中國證券市場一直發展不起來，最為重要原因是，證券市場所必須的非人格化信用關係沒有建立起來，沒有這種非人格化的信用關係，有效的法律制度及司法制度就無法確立；也在於政府對市場的干預過多，這必然會導致市場的價格機制無法確立，市場價格扭曲；另外，在於中國要素市場的市場化程度低和「房地產化」經濟盛行，有房地產市場的暴利，不僅大量資金不會流入證券市場，投資者也根本不願意進入無利可圖的股市。



所以，政府要強力發展中國證券市場，意願當然是很好，也會出台不少促使中國股市發展的政策，特別是當股市面臨極大風險時，國家隊也會出來救市等，但是如果不解決當前中國證券市場的基礎性制度建設的問題，中國證券市場要走向正常發展之路並非易事。所以，中國證券市場未來發展還會面臨着許多艱難抉擇，並非僅是政府的願意就可解決的。



易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm