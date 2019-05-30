古勝：中聯重科靜極思動

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股反彈一日就發軟蹄，市底疲弱依舊。今日(周四)就係期指結算，成個5月好大機會唔見超過兩千點，都咪話唔甘！



繼內地汽車股有利好消息出台，昨日又輪到內險股受惠。中國財政部發布《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》，提出保險企業發生與其經營活動有關的手續費及佣金支出新政策，大體上係有助內險企業減輕稅務負擔，故見消息公布後，中、港兩地的中資保險股股價均做好，中國財險(02328)及中國人民保險(01339)分別升5%及2%，若然短炒要二選一，財險表現較佳。



華為向美國法院提告，指禁令違憲。雖然美國自稱係講法治的地方，但國家利益面前，相信喺特朗普政府眼中，法律都係保障國家利益為先，會唔會告得成功，同好多外商喺內地就商業糾紛興訟的情況差不多，都只係一種立場的表達，最終結果係嘥錢嘥時間。



老古在此重申，關乎華為產業鏈的股份，還是不能沾手，皆因呢次供應鏈斷裂問題，影響深遠。近日就收到喺內地做大數據行業的朋友來訊話，佢哋公司運作近乎停頓，皆因服務器被封掉。如果呢啲情況只係冰山一角，可見呢件事唔單只關乎華為的手機銷售，還包括內地整個資訊科技產業鏈的運作。喺中美貿談有結果前，相關股份都係避之則吉。



美國長短債息再現倒掛迹象，有投行指係美國經濟衰退先兆。老實講，打貿易戰，開口埋口係美國利益，實際上長遠美國有冇得益冇人知，但眼前損傷就係必然。狂徵關稅再加埋強美元，對美國係好事定壞事，稍為有啲經濟常識的，都應該心中有數。繼續爭落去，就睇中國定美國經濟爆煲先。但無論係邊個先爆煲，香港以至全球經濟都唔會有好日子。呢一刻作為投資者，真係幾愁！



有內地傳媒再評論中國可能以稀土作為貿易戰的報復武器，中國稀土(00769)又借勢炒上，連帶益埋稀鎂科技(00601)，反正個公司名有相對稀有的金屬作為名字的，都拿來炒炒。事實上，缸邊友呢期真係冇咩炒作目標，見中、澳稀土股都炒到甩轆，膽粗粗煲起隻中稀，見其市值14億元，昨日成交去到2.57億元，就知炒到出煙，此所謂「有智慧不如趁勢」。當然大前提係過到自己嗰關，老古就選擇繼續睇戲！



留意到啲重型機械股呢期有異動，其中中聯重科(01157)成功回補了4月的上升裂口位，一直企穩50日線之上，本周更反覆向上，昨日高見4.68元，收報4.58元，升2%。該股最近積極回購A股，且銷售表現有增長，支持股價表現。反正內地都係要大興土木撐經濟，短線重型機械股唔係冇炒作藉口。純睇資金流同走勢，似乎仲有得上，若成交持續增加，是浪目標再戰4月高位5.1元水平，穿4.4元止蝕。

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