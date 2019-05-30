金曹：活躍PUT睇下月破26000

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，5月期指今日(星期四)結算，暫時見好友盡力托住27,300點。雖然已曾經跌穿，但仍見反彈，可能好友大倉位是部署在250日線27,800至28,000之間，通常500點一回合，那27,300至27,500結算仍可接受，否則輸得太多，好友隨時反手追沽。



如果查看歷史，自1997年香港回歸之後，最大的5月跌幅是2012年錄得的2,407點，如今年5月以27,292點之下收市，可說是破紀錄下跌，對信心有影響，所以5月暫時見到27,300好淡雙方激烈爭持。



期權盤5月見27,000非常活躍，超過6,000張成交。執筆之時期權金只在20點，即1,000元，似乎炒即日鮮的非常多，當然也有當作以1,000元買保險，因美股技術走勢形態也似會跌穿頸線，假如今日期指結算跌500點跌穿26,800，那麼20點的期權金會變成200倍，10倍奉還。



至於6月活躍PUT近幾日不斷在25,000及26,000加倉，表示淡友有信心突破26,000，而25,000或可穩守。至於6月活躍CALL則部署在28,000及28,400，預期6月難突破28,000或250線的阻力。



華為被美國商務部列入黑名單，並且立刻遭Google、Intel、高通等停供作業系統及晶片，加上日本、台灣、歐洲的電訊商也停止合作銷售手機，有消息指華為已經叫停8月零部件廠家的訂單。所以，就算6月跌幅受到控制，也要小心8月市場仍會有較大震盪。



華為首席法務官宋柳平已經發出聲明，在周二已向美國法院提出訴訟，要求法院宣布該法案違憲，因該法案在缺乏證據下未審先判，已將華為定罪並施加大量限制措施，其目的顯然易見是想將華為趕出5G市場，這是「用立法代替審判」是美國憲法明確禁止的。



另外華為最快3個月之後會推出自家研發的手機操作系統(OS)，能否成功被市場接受非常關鍵。如能打開市場，那便打破美國OS壟斷的情況。



恒指雖然向下，但中國致力發展晶片產業，加上引導在美上市公司回歸，資金見泊入受政策受惠股，包括中芯(00981)支持位8.6元、華虹(01347)支持位15.8元、上海復旦(01385)支持位10元及港交所(00388)支持位240元。



期權及程式交易專家金曹(本欄逢周四刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



內地若大興土木谷經濟，勢必對重型機械股有利。

