鄧澤堂：6月恒指勢續受壓

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，市場擔心中美貿易戰情況，有大行認為中美貿易矛盾升級已演變成打擊商界信心的真實問題，再惡化下去，將可能成為下一次衰退來臨的主要原因之一。



另有分析指美國股市及經濟正逐漸惡化，無論是經濟數據抑或是貿易戰的消息，均反映美國經濟以及企業利潤存在下行風險，而美國債息已開始警示，反映投資者擔心經濟下行，甚至有衰退的風險。亦有評級機構因貿戰的因素下調中國今明兩年GDP增長預測至6.1%。



與此同時，避險情緒高漲，俗稱恐慌指數的VIX指數再升，資金加快進入債券市場，美國10年期國債孳息率曾低見2.2413%，恒指下跌至27,200點水平，全月高低位相差近3000點。技術上看，10天線約27,600點水平會是短線反彈阻力所在，留意6月仍會受壓。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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