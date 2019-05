林嘉麒：淡友大茶飯　慎防再殺落

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示,面對美國針對華為,有輿論認為稀土作為中國的優勢戰略資源,可成為中國對美反制的重要籌碼,加上白宮前首席策略師班農一句話「has to go all the way」,敦促特朗普全力以赴與中國打貿易戰。



他認為特朗普應禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術,進而強化貿易戰的打擊力度。中美貿易戰爭的憂慮不斷升溫,昨日環球市場風險胃納急降,資金明顯流入債市。



有別於3月下旬時的狀況,當時擔心的是歐洲部分國家開始出現經濟衰退迹象,部分歐債孳息率下跌,德國10年期國債跌至負水平。今輪似是全球投資者同時調整長期配置策略而追捧長債。美國10年期債息跌至低於3個月期債息,再次出現倒掛,隔夜美股急跌至兩個月低位;新西蘭10年期國債孳息是自1985年彭博有紀錄以來最低水平;澳洲10年期債息一度跌破官方基準利率;日本30年期債息為2016年11月9日以來新低;希臘、西班牙等國的10年期債息相繼刷新歷史最低水平;德國10年期國債逼近2016年6月24日盤中低位。



除了中美貿易關係緊張,希臘突然宣布提前大選、意大利和歐盟關係重新緊張,英國脫歐變數,都損害市場對風險資產的興趣。事出必有因,眾多因素夾疊出現,增加了未來的不確定性,現時作資金部署要更加審慎。有部分投資者還在憧憬下月G20中美元首見面的利好因素,筆者卻擔心就算見面,甚至有雙方貿易協議的簽署機會,恐怕到時為時已晚,經濟已嚴重受損,來不及修補。



近日內地股市未算太差,部分原因是人民銀行昨日於公開市場進行了2,700億元(人民幣‧下同)7天期逆回購操作,是本周連續3天,分別向市場淨投放800億、700億、2,500億,3日累達4,000億。要留意,資金投放只是7天,似是想捱一星期,相信投放並不是去穩定股指或經濟,而是與包商銀行事件有關。事件令內銀的同業存單一度遭恐慌性拋售,短線流動性預期存在一定衝擊,因此人行加大了流動性邊際放鬆。假如事情未能解決,內地又再加添另一憂慮。



另外,今日是期指結算日,近日平倉明顯,現貨月份未平倉合約留待今日作結並不多,相反周二開始有期指戶已急不及待部署下月,張數並不少。市場近兩日未見有好消息,壞消息較突出,投資氣氛未見明顯好轉,因此要小心這或是淡倉部署,近日反彈或會是恒生指數下一輪調整的開始,建議近日反彈宜先略為減持。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

