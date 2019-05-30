林嘉麒：淡友大茶飯　慎防再殺落

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，面對美國針對華為，有輿論認為稀土作為中國的優勢戰略資源，可成為中國對美反制的重要籌碼，加上白宮前首席策略師班農一句話「has to go all the way」，敦促特朗普全力以赴與中國打貿易戰。



他認為特朗普應禁止中國企業進入美國資本市場或取得美國技術，進而強化貿易戰的打擊力度。中美貿易戰爭的憂慮不斷升溫，昨日環球市場風險胃納急降，資金明顯流入債市。



有別於3月下旬時的狀況，當時擔心的是歐洲部分國家開始出現經濟衰退迹象，部分歐債孳息率下跌，德國10年期國債跌至負水平。今輪似是全球投資者同時調整長期配置策略而追捧長債。美國10年期債息跌至低於3個月期債息，再次出現倒掛，隔夜美股急跌至兩個月低位；新西蘭10年期國債孳息是自1985年彭博有紀錄以來最低水平；澳洲10年期債息一度跌破官方基準利率；日本30年期債息為2016年11月9日以來新低；希臘、西班牙等國的10年期債息相繼刷新歷史最低水平；德國10年期國債逼近2016年6月24日盤中低位。



除了中美貿易關係緊張，希臘突然宣布提前大選、意大利和歐盟關係重新緊張，英國脫歐變數，都損害市場對風險資產的興趣。事出必有因，眾多因素夾疊出現，增加了未來的不確定性，現時作資金部署要更加審慎。有部分投資者還在憧憬下月G20中美元首見面的利好因素，筆者卻擔心就算見面，甚至有雙方貿易協議的簽署機會，恐怕到時為時已晚，經濟已嚴重受損，來不及修補。



近日內地股市未算太差，部分原因是人民銀行昨日於公開市場進行了2,700億元(人民幣‧下同)7天期逆回購操作，是本周連續3天，分別向市場淨投放800億、700億、2,500億，3日累達4,000億。要留意，資金投放只是7天，似是想捱一星期，相信投放並不是去穩定股指或經濟，而是與包商銀行事件有關。事件令內銀的同業存單一度遭恐慌性拋售，短線流動性預期存在一定衝擊，因此人行加大了流動性邊際放鬆。假如事情未能解決，內地又再加添另一憂慮。



另外，今日是期指結算日，近日平倉明顯，現貨月份未平倉合約留待今日作結並不多，相反周二開始有期指戶已急不及待部署下月，張數並不少。市場近兩日未見有好消息，壞消息較突出，投資氣氛未見明顯好轉，因此要小心這或是淡倉部署，近日反彈或會是恒生指數下一輪調整的開始，建議近日反彈宜先略為減持。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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