陳沐文：內地打造「飛地經濟」

廣東省肇慶市正建設區內的「特別合作試驗區」，亦即「肇慶新區」，規劃面積達135平方公里，涵蓋行政辦公、總部經濟、文化體育、商務中軸等功能組團。區內將建設一個佔地面積達8平方公里的肇慶「香港城」。



這個「香港城」是一個完全根據香港居民生活模式打造的港式社區。其中三分之二為住宅，並設有高標準醫院、學校、酒店、商場等生活配套設施。這個規模達整個香港島面積十分之一的「香港城」將全面對接香港創新創業資源，希望可以吸引港人到當地工作、生活、療養及安老。



肇慶市在粵港澳區內11個成員城市中經濟總量排末位，發展向來較落後，但擁有豐富的土地資源，全市土地面積佔整區總土地面積的四分之一，可釋放逾1,700平方公里的可用土地，約整個香港特區土地面積一倍半。同時肇慶擁有明顯的成本優勢，地價、工資、租金、水電費皆低，是區內生產和生活成本的「窪地」，正透過持續深化對外開放，完善配套服務，推進港澳深科技產業孵化載體和園區建設。



隨着肇慶直達香港的高鐵將於今年7月開通，預計車程只需1小時20分鐘左右，大大縮短兩地距離。希望可進一步吸引香港產業及項目落地肇慶，支援香港科研發展，打造「香港研發設計，肇慶成果轉化」的 「飛地經濟」新模式。



「肇慶新區」除可為港人提供可負擔的宜居宜業生活環境外，新發展區的建設亦為香港的服務產業，如「香港城」的規劃設計，到醫療體檢、安老、教育、以及酒店商場等行政和管理，帶來多元化的機遇。



綜合其他世界知名宜居城市的經驗及參考肇慶案例，筆者十分認同城市規劃應要以「願景為先」。例如新加坡多年前已確立以「花園城市」作為其城市發展的願景，之後才據此制訂城市規劃設計指引，以及相關技術標準。而非以基建主導城市規劃的發展模式。



未來香港的整體城市發展，尤其在社會及經濟方面，必須有明確的願景、創新的規劃理念，以人為本；先宏觀後微觀、全面而多元化規劃研究，以及可持續的實施策略。



陳沐文

香港建築師學會前會長

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