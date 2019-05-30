彭偉新：港股超賣未現反攻信號

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股經過周二急升後升幅收窄，並繼續受到外圍走勢下跌所拖累下，令到恒指在周三曾一度再跌至低位27,178點。不過，由於大市之前累積跌幅太大，港股呈現超賣走勢，但可惜仍然未能見到RSI出現牛背馳走勢。因此，港股要能確認出現逆轉之前，跌勢仍然有不確定性。



相反，若果恒指今次反彈無法向上突破28,000點水平，大市有機會仍然會按去年10月低位24,540點開始形成的反彈浪，以總跌幅的61.8%作為回調目標計算，恒指則會向下回調至26,700點水平。



雖然內地A股整體走勢近日只維持反覆上落局面，不過，相信滬綜指暫時不會跌穿2,800點水平，而且市場預期在內地財政部公布，險企的營業活動之手續費及佣金支出，在符合特定情況下可予扣稅，有助提升險企的盈利。因此，資金在周三轉為追捧內險股。



中國平安(02318)的股價於1月由低位66.00元水平開始反彈，並最高升上96.00元後作出回調，股價雖然曾跌穿50天線及返回100天線見82.10元，但未有進一步下跌，更成功收復了前升浪總升幅的38.2%回調支持。因此，預期短期的回調已經完結，預期股價有機會逐步轉為回升，在86.00元水平買入，上望之前高位96元，若跌穿100天線的話，宜先行沽出離場。



京華山一研究部主管彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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