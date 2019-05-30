楊俊文：全球資產價格易升難跌

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，港股5月初以來最高的跌幅接近三千點，剛好是整個升浪的一半，坦白說，有沒有提高關稅都需要有這樣一個調整浪作整固。下月特朗普和習主席會面，預計貿易戰有更多消息發報。



環顧全球主要股市，除了中、美、日之外，絕大多數回調幅度只有個位數，連有「硬脫歐」風險的英國都只由最高位跌一成。可見全球投資氣氛極度熾熱，從比特幣倍升之中可見一斑，主要原因是10年期美國國債孳息回調至2.2%水平，游資極多，未來資產價格易升難跌。



中港方面，始終是風眼所在，跌得比人多自然少不免，但再大跌機會微乎其微，只要消息一過，又會在全球升浪中再升過。貿易戰的得益者可能是港交所(00388)，主要在美國上市的中國企業會應國家安全要求回流中港兩地上市，上市業務必會大升。



勝利證券資產管理部基金經理楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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