陳正犖：英鎊仍有下跌風險

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，英國脫歐前路茫茫，工黨無意支持英國首相文翠珊的脫歐草案，令第四輪投票胎死腹中。結果文翠珊宣布，將於6月7日下台，並於6月10日重選保守黨黨魁，英鎊再次跌穿1.27水平。



我們預期，新一届首相將於6月至9月期間產生。現時多位候選人均為疑歐派，料反歐盟領導人或難以取得國會過半數支持，料任何形式的脫歐草案亦難以得到國會通過。所以，新首相最終或需提早大選、舉行二次公投，甚至出現無協議脫歐，或對英鎊較為負面。



惟要留意，進一步押後脫歐，歐盟可能會更好控制英國脫歐時間表，避免英國陷入無協議脫歐的亂局。



技術上，英鎊兌美元若跌穿1.2606，有機會下試1.2441至1.2478支持區，料有機會保持於1.2441至1.2911區間上落。



花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖

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