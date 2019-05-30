陳蓓敏：巨企「回歸」　集資有望推升港元

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，特朗普訪日，高調地提及與日本關係友好。安倍晉三則表示有意購買105架美國F35戰機。美國有要求，安倍難以說不。美國此舉，亦可刻意提高中日海域緊張關係，再以地緣政治打壓中國。美國財政部未將中國列為匯率操縱國。美股假後雖跌，但經濟數據可控，短線有反彈條件。



MSCI周二的A股擴容程序，對中港兩地股市皆帶來資金配置影響，另外兩次調整操作將在8月和11月。正當中美大打貿易戰之際，市傳阿里巴巴有意在下半年來港提交上市申請，計劃集資200億美元。若是屬實，有機會推升借款利率和推升港元。



中央再出招，財政部公布內險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策，即對該板塊有提振刺激作用。人行進行了2,700億元人民幣七天期逆回購操作，保持中小銀行流動性充足。中央頻頻推行政策，有利企業融資環境。



為保內地經濟，除了減稅利民外，基建項目也不可缺。近期水泥股走勢不俗，可留意龍頭企業海螺水泥(00914)。海螺主要市場在華東區域，佔比48%，華南佔15%。集團公布首季淨利潤按年增加27.2%至60.8億元人民幣。大灣區機遇處處，水泥需求料見增長。海螺估值吸引，末期息1.69元人民幣，6月3日除淨。建議候低吸納，目標價48元，跌穿41元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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