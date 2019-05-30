美股收市：道指挫221點　創逾三個月低

市場愈益憂慮全球經濟增速放緩，料美國聯儲局年內減息機會已升至近九成，加上中美關係持續緊張，避險情緒顯著升溫，拖累美股大幅受挫。道指低開低走，盤中最多曾跌409點，收市跌幅收窄至221點或0.87%，報25,126點，創今年2月11日以來收市新低；標指收報2,783點，跌19點或0.69%；納指收報7,547點，跌60點或0.79%。



反映市場整體融資成本的美國10年期國債孳息率曾跌至2.2厘，創2017年9月以來最低，意味市場愈益憂慮衰退逼近。聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局今年9月減息機會達60.6%；10月機會為71.2%；12月為86.2%；2020年1月更達90.3%。



內地官媒《證券時報》最新發表評論，指自2009年3月美國股市從次貸危機陰影中走出來，開始進入一輪新的牛市，至今已超過十年。不過，美國股市十年牛市基礎面臨不確定性，「這樣的好日子看上去就要結束了。」



評論稱，美國總統特朗普的貿易政策會嚴重破壞美股上漲的推動因素，促使美國經濟、金融政策和科技公司預期盈利發生根本性改變，衝擊美股牛市基礎。



個股方面，服裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)首季同店銷售增長1%，低於市場預期的1.4%，該公司續預期今季銷售增長橫行，股價全日急挫26.91%，收報18.39美元。



券商Cowen估計，若中美貿易戰演變成中國禁止iPhone在當地出售，蘋果公司(Apple Inc.)2020年財年盈利恐大削26%。Apple股價收跌0.48%，報177.38美元。

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