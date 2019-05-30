【早晨評論精點】楊俊文：全球資產價格易升難跌

財經評論：美債倒掛亮紅燈 貿戰如玩火自焚

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楊俊文：全球資產價格易升難跌

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彭偉新：港股超賣未現反攻信號

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金曹：活躍PUT睇下月破26000

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鄧澤堂：6月恒指勢續受壓

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林嘉麒：淡友大茶飯 慎防再殺落

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【名家筆陣】易憲容：A股發展需靠制度建設

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陳沐文：內地打造「飛地經濟」

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陳正犖：英鎊仍有下跌風險

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陳蓓敏：巨企「回歸」 集資有望推升港元

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