【市前重點睇】道指再挫近1%　美匯升穿98

●美匯指數高企98.14，港匯見7.8494，離岸人民幣(CNH)跌穿6.93關，圓匯弱見109.58，歐元跌至1.1136，英鎊低見1.2621。金價考驗1,280美元水平。布油企徘徊於70美元關，紐油回升至59.19美元。道指期貨窄幅上落。



●美國國務卿蓬佩奧稱，美國可能會也可能不會與中國達成貿易協議，總統特朗普關注的唯一重點是抵制與中國之間不公平的貿易關係。



●美國唯一稀土生產商MP Materials的最大股東表示，將「堅持不懈」增加稀土供應，一旦工廠明年建成，將不會把產出直接運往中國。



-中國之外最大的稀土生產商Lynas也在尋求通過與Blue Line的合資企業填補美國供應的缺口。



●道指收報25,126點，跌221點或0.87%，創今年2月11日以來收市新低；標指收報2,783點，跌19點或0.69%；納指收報7,547點，跌60點或0.79%。 https://bit.ly/2HKD7xN



-歐洲央行發表金融穩定性報告，指以經周期性調整市盈率而言，美國股市價格趨向緊張，可能需要進一步整固。



-內地官媒發表評論，指美國股市10年牛市基礎面臨不確定性，「這樣的好日子看上去就要結束了。」



●港股ADR指數收報27,320點，升84點。



●反映市場整體融資成本的美國10年期國債孳息率曾跌至2.20厘，創2017年9月以來最低，意味市場愈來愈憂慮衰退逼近。



●聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局今年9月減息機會達60.6%；10月機會為71.2%；12月為86.2%；2020年1月更達90.3%。



●紐約期油收報每桶58.81美元，跌0.33美元或0.56%。布蘭特期油收報每桶69.45美元，跌0.66美元或0.94%。



●紐約期金收報每安士1,281.9美元，升4.8美元或0.4%；紐約期銀收報每安士14.4美元，升8美仙或0.6%。



●英國富時100指數收報7,185點，跌83點或1.15%；法國CAC指數收報5,222點，跌90點或1.7%；德國DAX指數收報11,837點，跌189點或1.57%。 https://bit.ly/2K9aprS



●太平洋投資管理(Pimco)預計，未來3至5年經濟衰退可能性高，投資者需保持警惕。另外，信貸市場風險正處於歷史最高位。



●歐盟確認意大利可能因債務問題受罰，歐盟委員會證實將啟動紀律處分程序的第一步，並要求意大利政府在其下周作出最終決定之前，解釋為何未能控制債務。



●加拿大央行維持基準利率不變，但對經濟反彈持樂觀預期。



●德國5月份失業人數意外出現近兩年來首次增加，表明勞動力市場開始感受到經濟放緩的影響。



●軟銀選擇與諾基亞和愛立信合作推動5G服務，將長期以來的供應商華為排除在外。



●貿戰又如何！香港下月逾4600伙新盤混戰，啟德最激。 https://bit.ly/2WuRnTf



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