【股民熱話】仲揸內銀股收息？你仲未識驚？

中美貿易談判至今無進展，到底雙方在盤算甚麼，股民亦摸不着頭腦。不過，從現時的格局來看，後市的展望未許樂觀，股民應該把握時間盡快檢視自身的投資組合，尤其是一直長坐內地銀行股收息的食息一族，要認真考慮是否該繼續坐貨，抑或套現做定存較穩陣，免得賺息唔夠蝕價。



首先，內銀股屬周期性股份，在中美貿易戰的大背景之下，中國出口受挫，而華為受到美國的針對，令中國的資訊科技產業供應鏈斷纜，即賴以高增長的新經濟核心產業受到攻擊，可以想像今次中國經濟所受的傷害有多大。



短期政府正採取多項措施，包括減稅降費，支持企業融資來抗逆。問題是，大量外資關掉內地的廠房，不少小微企業都會因此而「斷糧」，再加上汽車、金融等重點傳統行業景氣持續下滑，就業市場不穩定，足以打擊消費信心。即就連力挺經濟的內部需求，未來都會受到嚴峻的考驗。經濟景氣低處未算低，意味盈利前景不樂觀，這是重新檢討內銀股價值的重要理由。



其次是，經濟不景，市場化因素影響下，人民幣中線貶值壓力大。這鼓市場力量，實非官方意志可以長期左右。為了控制走資情況，人民幣國際化的步伐可能要放慢，不但內銀的業務發展受影響，而內銀股作為重磅中資類股份，主要收入為人民幣，估值亦會受到匯率貶值的衝擊。保守假設內銀股未來一年盈利普遍下跌一成以內，即使內銀股股價已作一定幅度的調整，現時估值仍未算得上是十分吸引，且會否影響派息亦尚未可知。若非打算作持久戰，實在不必為着五厘息冒股價下跌的風險而死守。



此外，中國為應付經濟下行，必須要積極維持市場流動性。年初以來，內銀貸款政策奉命要向民企傾斜，未來將面對不良貸款及壞帳上升的問題。最近就有一家中小型銀行--包商銀行因嚴重信用風險而被官方接管。此「黑天鵝」是否內銀行業的一個警號，投資者不能輕視。



有說揸住四大內銀股，有國家包底，最有保障。呢句話，唔錯得晒，亦唔啱得晒，皆因國家兜底係有代價，而呢個代價，未來將反映喺內銀股估值身上，國資大股東以國家利益行先，條數好難計賺蝕，但對小股東而言，就肯定係不利居多。明知風險上升，係咪可以照坐，抑或以退為進，減磅避風頭，保留實力，值得股民三思。



東方產經專欄作者帥哥

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