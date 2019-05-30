亞洲股市：日股跌近百點　日產汽車受壓

美股三大指數跌幅不足1%，其中道指創逾3個月收市新低；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌逾90點或0.4%，報20,912點。



板塊方面，地產、醫療保健及公用事業股跌全線跌逾1%。個股中，山之內製藥挫逾3%，關西電力、日本製紙及鈴木汽車均跌2%。



日產汽車跌0.9%。公司將在10個全球性工廠壓縮產能。



日本觸媒化學工業漲8%，三洋化成揚升11%。兩公司計劃合併。



南韓首爾綜合指數則升8點或0.4%，報2,031點。三和電子抽升5%，樂金化學漲3%，三星電子升近1%。



澳洲悉尼普通股指數跌40點或0.6%，報6,495點。板塊方面，醫療保健及資訊技術股同跌1%，能源股跌0.8%。個股中，梅特羅礦業及Pinnacle投資管理皆跌3%。



農產品供應商COSTA下瀉20%。公司稱營商環境惡化，計劃下調盈利指引。



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