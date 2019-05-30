證監會關注加密貨幣交易及ICO詐騙行為　研加強監管

據媒體報道，證監會法規執行部董事魏建新出席論壇時表示，關注首次代幣發行(ICO)及虛擬貨幣交易及出售有關的詐騙行為。承認有多間交易所及加密貨幣的運作正超出證監會的職權控制範圍，當局正與合規及法律專才合作，研究應如何進行監管。



此前，證監會於3月時曾發聲明提醒投資者，注意證券型代幣發行(Security Token Offering，簡稱STO)的風險，指出STO是一種嶄新的集資方式，加上市場仍在不斷演變，故投資者在決定是否作出投資時應保持審慎。



STO是指具備傳統證券發售屬性的特定代幣發行，當中涉及運用區塊鏈技術，以數碼形式來表達資產擁有權(如黃金或房地產)或經濟權利(如利潤或收益的分佔權)的證券型代幣。



證監會指，在香港，證券型代幣可能屬《證券及期貨條例》下的「證券」，受香港證券法例規管。中介人如推廣或分銷證券型代幣，必須獲「一號牌」(證券交易)，以及應只發售予專業投資者。中介人需確保在從事分銷STO活動前符合有關規定，否則會影響它們繼續持牌或獲註冊的適當人選資格，並可能導致證監會採取紀律行動。任何人在未獲發牌的情況下從事受規管活動，除非獲得豁免，否則屬刑事罪行。



事實上，全球虛擬貨幣掘礦機三大製造商--比特大陸、嘉楠耘智及億邦，先後於去年遞交來港上市的申請，惟全部上市申請終告失效。



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