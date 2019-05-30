港股考驗二萬七　騰訊力撐　手機設備股沽壓大

港股高開後跟隨A股回落，恒生指數倒跌215點，至27,020點的逾4個月低位，考驗二萬七關支持。國企指數靠穩，主板成交260億港元。



友邦保險倒跌1.5%拖低大市；香港交易所亦跌逾1%。騰訊力撐，惟升幅收窄至0.3%。工商銀行及建設銀行逆市做好。



手機設備股又捱沽，舜宇光學及瑞聲科技跌逾3%及1%；中興通訊跌5%；比亞迪電子跌逾2%；丘鈦科技跌近3%。





【港股開市】騰訊友邦撐市 三桶油做好

期指結算日，港股開市靠穩。恒生指數高開83點或0.3%，報27,319點；國企指數高開60點或0.58%，報10,451點。



騰訊、友邦保險及中國平安齊高開逾1%，合共貢獻恒指72點。滙豐控股偏軟；中國移動跌0.5%。



石油股合力撐市，中國海洋石油升2.6%，是表現最佳藍籌；中國石油及中國石化高開1.6%及0.9%。



內銀股個別發展，工商銀行、建設銀行及農業銀行低開0.3%至0.5%。中國銀行高開0.3%；交通銀行升1%；招商銀行升1.2%。



內險股繼續做好，中國人壽升1.2%；中國太保升1.4%；新華保險升1%；中國財險升0.8%。



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