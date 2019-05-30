A股快報：滬指失2900點關　內險股回吐

A股普遍下跌1%。滬綜指再失2,900點，曾低見2,886點，最新跌26點或0.9%，報2,888點；深成指跌120點或1.3%，至8,889點；創業板指數跌20點或1.3%，報1,477點。



板塊方面，船舶製造股跌幅擴大至2.5%，金融股跌1.5%；而煤炭股穩升，有色金屬股升1%，石油股漲2%。



船舶製造股中，中國重工、中船科技及中船船務跌1%至2%。



內險股回吐，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險跌1%至4%。





【09:26】A股快報：三大指數偏軟 金融及軍工股捱沽

內地股市偏軟，滬綜指低開11點或0.39%，報2,903點；深成指低開35點或0.4%，至8,974點；創業板指數低開3點或0.2%，報1,494點。



板塊方面，船舶製造股跌0.8%，金融及飛機製造股齊跌0.7%，有色金屬股、水泥及鋼鐵股全線跌0.6%。地產股跌0.4%；煤炭股升0.4%，石油股升0.6%。



方大特鋼低開9%。南昌方大特鋼公司爆燃事故，釀成一死九傷。



中興通訊低開0.9%。公司發表5G安全白皮書，認為5G網絡的保護應是多層次、全方位。對於5G新引入的網絡切片、邊緣計算等新技術能力的保護應該進行重點研究。



萬華化學低開3%。公司大幅下調6月份的中國地區二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)價格。



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