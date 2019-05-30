【北水手影】大媽掃貨　內險股有運行？

東方產經專欄作者桃桃：內地財政部發布險企手續費及佣金支出稅前扣除政策，市場分析認為，此舉將促進行業盈利及業務改善，消息刺激內險股昨日(29日)全線起動。而資料顯示，「北水」亦趁機積極吸納相關股份。



中國太保(02601)、中國平安(02318)、中國財險(02328)及新華保險(01336)之港股通昨日分別錄得淨流入約4.37億元、2.64億元、2.09億元及1.19億元。



事實上，近期中美貿易戰升溫，市場押注內地短期內或加大放水力度，資金持續流入中資金融股。以工商銀行(01398)為例，由5月8日至昨日為止，南下資金連續15個交易日買入工行，合共錄得約82億元的港股通買盤支持。雖然該股本月以來仍有約6%跌幅，但較大市及同業同期表現，走勢仍相對硬淨。



內險股在行業利好消息支持下，若然未來數日仍獲「大媽」入場掃貨，相信板塊有機會重拾升勢，不妨吼位跟進，當中可留意彈力較強的財險。

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