中興通訊發布5G安全白皮書　AH股齊偏軟

中興通訊(00763)發布5G安全白皮書，認為對於5G網絡的保護應該是多層次、全方位的，對於5G新引入的網絡切片、邊緣計算等新技術能力的保護應該進行重點研究。



對於未來5G網絡連接的重要基礎設施，營運商可以通過進一步開放自身的安全資源池，在網絡切片和邊緣計算的基礎之上，定制5G安全專網。對於重要的客戶資產，引入全新的人工智能(AI)、主動防禦等理念，實現對垂直行業網絡的深層次加固。



公司認為，5G網絡安全不僅僅是一個技術問題，對安全監管也提出更高的要求，需要新的法律框架、監管模式和評估認證體系，同時對現有網絡的治理體系、運維體系和客服體系也提出了挑戰。



公司又稱，願意與營運商、各國各地區政府、監管機構以及獨立安全評估機構一起，共同研究面向5G網絡的開放、透明治理機制，並願意分享自身成功的安全治理理念與實踐。



中興通訊H股跌0.99%，報20.05港元；A股(000063.SH)亦跌逾1%，報28.81元人民幣。



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