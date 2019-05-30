【即市分析】中資軟件股如何轉危為機？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續，美國睇準中國資訊科技業軟件遠追不上硬件實力的弱點來打，華為事件足以拖慢中國的高科技及新經濟發展。為了應對供應鏈「斷供」的挑戰，中國只有「自食其力」，加快自主技術研發，未來軟件行業有望迎來國策全力支持。投資者不妨留意板塊表現，將「危」轉化為「機」！



先睇睇投行看法，中金公司早前發表報告，指華為事件或促使中國以國產軟件替代進口的決心，長遠會加速半導體國產化。該行又指，內地若加大扶持力度，預計辦公軟件、GIS的超圖軟件等有較大的國產替代空間；而長遠則會發展雲計算，其屬自主可控、最符合技術潮流，亦是阻力最細的最終解決方案。



另外，從軟件業數據表現出發，內地今年首4月軟件業利潤總額按年增8.7%，亦成為支撐相關板塊股價轉強的誘因。以圖論勢，近期金山軟件(03888)、網龍(00777)、金蝶國際(00268)及中國軟件國際(00354)股價走勢皆有見底回升迹象，大部分股價均已重上10日線，似乎未來更上一層樓的機會唔細。(軟件板塊追蹤：https://bit.ly/2l15zSP )



策略上，資金押注中央出手支持軟件業發展，傾向追有成交且規模較大的個股。以昨日(周三)成交作參考，金山軟件的成交最旺場，股價自5月中在17元水平見底後，近兩日開始重新發力，上破多條主要平均線，短期若在成交配合下成功上破前高位阻力22.25元，動力有望進一步加強，值得順勢跟進，目標價25元，跌穿10日線約18.4元止蝕。

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