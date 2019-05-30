貿戰升級：大摩料中美不會爆全面戰　預警股市未跌夠

摩根士丹利行政總裁James Gorman在北京接受外媒訪問指，美國國債孳息率倒掛令人擔憂，並認為股市顯然有更大下行空間；預計至年底，美國10年期國債孳息率將介乎2.5至3厘。



對於中美貿易戰升溫，他說，現在市場有很多焦慮，貿戰對中美雙方都不利，必須讓貿易形勢重回正軌，但預計不會發生「全面貿易戰」。



Gorman坦言，市場波動會讓投資者暫時停下來，但這不是災難情景，財富和資產管理等業務有助抵銷交易波動；由於在中國和美國仍有大量IPO等待開展，涉及的發行規模很大，故仍然充滿信心。



市場估計聯儲局有機會在明年減息，他認為，如果該局在2020年底前減息3次，會感到驚訝。



他表示，公司目前情況很好，第1季的併購顧問業務進展雖「非常緩慢」，但預計在今年尚餘時間會有更好表現，貿易戰不會打亂業務部署。



對於旗下中國證券合資企業的股權，他說，現持有49%股份，相信很快會增至51%，也許就在今年發生，讓外資投行進入中國市場，自行控制是一種自然的發展趨勢。



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