港股格局：許繹彬未敢對國策股過於樂觀

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球避險情緒升溫，美債孳息曲綫又出現倒掛，並創2007年以來最深程度，市場視之為經濟衰退先兆，加上市場憂慮中美貿易戰損害全球經濟增長，拖累美股持續下滑，道指周三再跌221點，創逾3個月收市新低，周四早間亞股亦隨之回軟。



港股周四期指結算，恒指緊貼ADR走勢，早段略有回升，但在欠缺重大利好消息支持，升勢已急速轉勢向下，難以持續，5月至今已跌了2,600點，「五窮月」及「秋官效應」果然全部應驗了。



美國打擊華為的攻勢無日無之，黑名單範圍亦不斷擴大，美國的盟友日本亦加入戰圈，軟銀公布將華為排除於下一代5G無線網絡供應商的名單以來，轉而選擇諾基亞和愛立信作為夥伴。類似的消息相信有增無減，貿易戰談判已經了無進程可言，目前就視乎下月G20高峰會，中美元首會否如期會面，為大市前景撥雲見日。



內地在面對外憂陰霾籠罩之下，在刺激內需及提升企業競爭力方面不斷下苦功，近期廣東、北京、上海等多地都在密集出台新一輪促消費政策，預計政策密集落地料為內需注入強心劑，料未來國家和地方層面將有更多政策利好出台。但國家隊的招數是否奏效，現在未敢過於樂觀。



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