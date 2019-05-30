人行易綱：冀大型國有銀行小微企貸款餘額增逾3成

中國人民銀行行長易綱在2019金融街論壇年會上稱，解決好民營企業及小微企業信貸支持和直接融資問題，是現在最重要的任務。



他指出，為促進解決上述問題，近幾年人行通過普惠金融定向降準、定向中期借貸便利、民企債券融資支持工具等方式，加大對民營、小微企業的金融支持，錄得成效。



截至今年4月止，普惠小微企業貸款的餘額約10萬億元人民幣(下同)，按年增20%，增速較去年底高5%，支持小微企業逾2,300萬戶。



易又指，人行下一步將與相關部門確保實現今年大型國有銀行小微企業貸款餘額按年增30%以上，小微企業信貸綜合的融資成本降低1%的目標。



他補充，具體舉措包括：

1)繼續支持北京發展高質量的金融產業，以綠色金融和科技金融產業為主；



2)繼續支持國家金融業改革開放的政策在北京落地，包括資本項目便利化政策試點、跨境人民幣支付清算等；



3)支持金融街加強國家金融管理中心功能的建設。



另外，證監會副主席閻慶民在同一場合上稱，目前推動科創板試點註冊制，落實以信息披露為核心的證券發行註冊制是證監會的主要工作。

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