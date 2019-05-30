港股格局：郭家耀料再跌空間不大　

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期走勢疲弱、加上美股隔晚(29日)再度急挫，預期市場繼續關注債息倒掛問題，以及對宏觀經濟前景感擔憂，均會令避險資金繼續流向長債。港股方面，他認為現時已由高位調整約1成，料接下來跌幅未會太顯著，恒指將在27,000至28,000點徘徊，惟成交可能會進一步收縮。



國際油價早前反彈，惟油股股價未見跟隨。郭認為這是受到市場不預期油價會持續上升，以及相信環球經濟下行將對原油需求以至國際油價帶來壓力等因素所拖累，認為油股目前只適宜作短線反彈之選，不宜作長線投資組合主力。



騰訊(00700)方面，他認為集團首季業績令市場失望，加上近期阿里巴巴被股東減持，對整個科網板塊構成套現壓力。長遠而言，相信集團續利用自己的社交平台去連結中端消費者以及企業客戶的構思理想，預期業務在下半年或見復甦，投資者不應對股價太悲觀，料320港元水平有支持，可考慮買入作長線投資。



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