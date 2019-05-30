Pimco：經濟衰退機會高　最快3年後發生

太平洋投資管理(Pimco)發表展望報告，預計未來3至5年，經濟衰退可能性高，投資者需保持警惕。該行全球經濟顧問Joachim Fels接受外電訪問指，「這是一個時代的終結，正在進入破壞的時代。」



報告指，經濟復甦放緩，料全球經濟增長將停滯，加上低通脹，發達經濟體將在5年內出現經濟衰退。在目前超低利率或負利率時代，各國央行可作應對工具較少，故投資者要靈活應對，保持警惕，保持流動性較追求高回報率更重要。



該行指，市場潛在的負面因素來自多方面，其中涉及中國的因素，計有中美貿易戰；經濟價值鏈提升，以與更發達的經濟體競爭；以及日益增長的地緣政治力量，挑戰美國的主導地位。



至於右翼或左翼的民粹主義，Pimco認為，可能會破壞全球貿易與合作。對於人口老化，如歐元區的「日本化」，料將令各國央行將利率維持在更低水平，或威脅金融業和養老儲蓄。技術則屬雙刃劍，提高生產力之餘，亦有可能同時令失業率增加。



聯儲局擺脫緊縮政策後，該行指，金融市場的脆弱，或促使估值過高，特別是信貸市場風險已處於歷史最高位。Pimco警告，要慎防市場估值過高而出現回調。



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