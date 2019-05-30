【即市分析】中移考驗低位承接力

東方產經專欄作者帥哥：中國移動(00941)自公布首季業績後，股價由高位持續回落，即市更跌穿70元心理關口，低位見69.7元，技術走勢明顯轉差。



事實上，市場近期對其看法好壞參半，集團首季少賺8.3%至237億元人民幣，盈利表現差過市場預期，而上月4G客戶亦出現負增長，早前更被美國禁止在當地提供電訊服務，相關消息拖累股價跌跌不休。



不過亦有大行看好其業務前景，摩根大通早前就將其列為中港上市的防守性股份之一，同時認為內地電訊商上月4G上客疲弱屬季節性，5G發展放緩對股價正面。而花旗亦指，美國封殺華為或減輕內地電訊商5G資本開支，影響可能屬正面。



雖然市場看法分歧，但股價表現已說明一切，該股自3月底以來反覆下跌，短短兩個月時間，已將首季累積升幅全數消除，後市或將考驗去年7月低位約67至68元水平支持，暫只能眼看手勿動，待股價喘穩後再留意趁低撈貨機會。

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