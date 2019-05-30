【專家樓評】黃詠欣：銀行對上車盤按揭轉趨保守

近日有大行預警，政府或再「出招」壓抑樓價，當中包括提高銀行按揭貸款風險權重，若真這樣做會對買家及按揭市場有何衝擊呢？



其實，提高銀行按揭貸款風險權重即是增加銀行承做按揭貸款時佔用的資金水平，換言之，會增加銀行承做按揭的成本，期望銀行會因而轉嫁成本到客戶身上，即調高按揭息率。



過往金管局曾經推出此措施，不過似乎成效不大，按息並沒有明顯增加，因此這做法並未能為買家及按揭市場帶來即時及直接的影響。



另外，亦有意見認為可以考慮收緊按揭成數。但其實金管局已先後出招多次，似乎已再無空間去收緊按揭成數，因為只會令真正有住屋需求的人士更難置業，他們有可能為了上車而購買樓價低的蚊型單位，居住質素每況愈下，長遠來說會帶來種種社會問題。



筆者認為，金管局暫時不用急於「出招」，因為銀行近期都轉趨謹慎，部分銀行對二手細價物業在按息及現金回贈方面都作出輕微調整，估價亦無之前般進取。加上一個月拆息持續高企，銀行資金成本增加，不排除稍後會上調鎖息上限，屆時樓市有機會作出自然調節。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/