【專家樓評】劉嘉輝：二手居屋成交料多過去年

最新一期居屋極受市場關注，當中6個新屋苑涉及單位總數約4,800伙，屬近年較高水平，反應亦相當不俗。值得注意的是，觀乎18/19年至22/23年共5個年度的資助出售房屋(主要為居屋)落成量，估計合共提供約2.63萬伙，表面而言數量相當龐大。實際上已推售單位約1.06萬伙，再加上今期推出約4,800伙，最終僅餘下約1.1萬伙供應，反映未來幾年的資助出售房屋供應並非太多。



至於二手居屋註冊方面，表現相當不俗，今年截至5月22日止，註冊量錄得逾2,200宗水平，較去年首5個月錄得的約1,950伙，有顯著升幅。



筆者認為，新居屋申請人數相當多，料中籤機會不大，預期部分準買家將回流二手居屋市場，預期今年整體二手居屋註冊量，將較去年全年錄得的3,900宗為多。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝



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