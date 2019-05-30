【午市重點睇】美匯企98樓上　圓匯報109.5

●美國10年期國債孳息率窄幅上落，最新報2.2657厘，美匯指數高企98.12；圓匯在109.5水平；歐元兌美元報1.113；英鎊報1.263。港匯又逼近7.85，曾見7.8497。在岸、離岸人民幣在6.91及6.92水平。金價升至1,285美元後，最新回至1,277美元，布油企69.63美元，紐油重上59美元關。道指期貨微升。



●港股考驗二萬七，恒生指數半日跌114點或0.42%，報27,121點，騰訊力撐。https://bit.ly/2W1Woyu

-中興通訊發布5G安全白皮書，AH股齊偏軟。

-異動股：控股股東配股，ZC Tech炒高50%。

-新股方達控股掛牌，炒高逾1成。

-新股邁博藥業以下限1.5元定價。



●【即市分析】

-中資軟件股如何轉危為機？https://bit.ly/30Su0Tb

-慎防港股溫水煮蛙…https://bit.ly/2YZpuk1

-【北水手影】大媽掃貨，內險股有運行？https://bit.ly/2JLrPeJ



●A股快報：3大指數半日收跌0.83%至1.33%，水泥股呈弱，油股有支持。https://bit.ly/2MhYLxI



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2YPA6BY



●證監會關注加密貨幣交易及ICO詐騙行為，研加強監管。https://bit.ly/2Weqsfo



●貿戰升級：

-大摩料中美不會爆全面戰，預警股市未跌夠。https://bit.ly/2I81GDE

-李小加指中國可從三個層面解決困局。



●Pimco：經濟衰退機會高，最快3年後發生。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.19厘；1個月期升至1.95厘。



●人民幣中間價下調2點子，呈3連跌，報6.8990。



●人行易綱：冀大型國有銀行小微企貸款餘額增逾3成。



●銀保監王兆星：續改善外資金融機構准入條件。



●傳華為獲WiFi聯盟等多個技術組織恢復成員資格。



●中國商務部：對美日韓等進口聚苯硫醚進行反傾銷立案調查。



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