新股專輯：翰森製藥入場費逾2.88萬元　史上最貴

據初步銷售文件顯示，即將登場的新股翰森製藥(03692)每手2,000股，入場費高達28,807.4港元，壓倒1997年上市的北京控股(00392)及去年底掛牌的君實生物(01877)，成為有紀錄以來最貴入場費新股。



文件顯示，翰森計劃發行約5.51億股股份，每股招股價介乎13.06至14.26元，集資最多約78.61億元，預計於周五(5月31日)起招股，6月14日主板掛牌。是次上市將引入包括新加坡主權財富基金、新加坡政府投資公司(GIC)在內的9名家基礎投資者，合共認購約3.28億美元等值股份。



據更新後的初步招股文件，截至去年底止，翰森製藥收入為77.22億元人民幣，按年增加24.84%，當中抗腫瘤藥品為最大收入來源，佔總收入約45.6%。期內純利按年升19.48%至23.09億元人民幣，然而純利率則按年倒退1.2個百分點至24.6%。



值得一提，翰森製藥主席鍾慧娟為內地龍頭藥企恒瑞醫藥(600276.SH)大股東孫飄揚之妻，而翰森旗下內地實體為知名藥企豪森藥業。

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