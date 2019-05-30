【瑞銀推介】資金分歧　留意騰訊領展認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中美貿易戰蔓延到科技板塊，加上騰訊控股業績中的廣告業務等令市場失望，股價業績後受沽壓，由5月上旬的395港元水平一直向下，至周一(27日)曾低見316.8元，跌近兩成之多。



事實上早在騰訊開始跌勢時，已有資金流入其購證，由5月14日至周二(28日)，已連續11日有資金流入其購證，累計共3.51億元。該股下跌多日，大部分日子都是以陰燭收市，但周一開始至周三(29日)即市得到買盤支持，反映經過多日的沽壓，其吸引一定的買盤吸納，投資者可留意該股會否出現短期的技術反彈甚至重上200天線約333元之上。



之前較熱門的認購證有機會已變得太價外或太多街貨，如投資者看好騰訊，可留意認購證(19131)，行使價355.2元，2019年8月到期，有效槓桿約11倍，是剛在周一新上市的選擇。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(21630)，行使價280.88元，2019年9月到期，有效槓桿約8.7倍。



另外，美國再出現債息倒掛，主要因為市場擔心中美貿易戰不能短時間內解決，10年期債息跌至低於3個月期的債息。市場有資金留意包括領展房產基金等防守性股份。另外根據外電資訊，公司將於6月6日公布業績，資金開始留意認股證作部署。



如投資者看好領展，可留意認購證(28145)，行使價103.88元，2019年8月到期，有效槓桿約12倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(15864)，行使價84.73元，2020年8月到期，有效槓桿約4.8倍。



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