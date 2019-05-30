樓價UPDATES：業主止賺離場　揸3年僅升值6%

樓市觀望氣氛濃厚，有部分驚青業主減價離場，持貨3年多沽出，帳面僅賺6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地永光苑中層A室，實用面積約468方呎，兩房間隔，原叫價1,100萬港元，減價20萬元，以1,080萬元易手，實用呎價約23,077元。原業主持貨6年，帳面獲利約120萬元，升值約12.5%。



●西灣河嘉亨灣5座高層H室，實用面積314方呎，一房間隔，獲租客以每月1.9萬元租入，實用呎租約60.5元。業主於2015年2月以585萬元購入單位，租金回報率約3.9厘。



●西灣河柏匯高層C室，實用面積約為209方呎，開放式間隔，月租約1.3萬元，實用呎租62.2元。業主於2011年8月份以約492.8萬元購入物業，租金回報率約3.1厘。



●灣仔尚翹峰3座中層B室，實用面積492方呎，兩房間隔，以1,238萬元易手，實用呎價25,163元。單位4年升值36%。



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九龍區

●大角咀利奧坊‧曉岸2座高層E室，實用面積203方呎，開放式間隔，獲租客以每月1.4萬元承租，實用呎租達69元。業主於2015年11月以351萬元買入單位，租金回報率約4.8厘。



●將軍澳清水灣半島6座高層D室，實用面積521方呎，兩房間隔，以738萬元成交，實用呎價14,165元。單位17年升值逾2.5倍。



●長沙灣ONE NEW YORK低層C室，兩房間隔，實用面積約468方呎，以每月1.7萬元租出，實用呎租約36.3元。



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新界區

●元朗世宙2座高層K室，實用面積646方呎，三房間隔，開價950萬元，議價後以930萬元成交，實用呎價14,396元。單位3年多僅漲價約6%。



●元朗錦綉花園L段第四街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，叫價1,200萬元，減價17萬元至1,183萬元沽出，實用呎價約13,950元。單位13年升值約48%。



●上水中心5座中層F室，實用面積361方呎，兩房間隔，以568萬元易手，實用呎價15,734元。原業主持貨約26年，帳面獲利約395萬元，升值約2.3倍。

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