三星在印度追趕小米　力拓平價手機網上銷售

外電報道，三星電子印度流動業務主管Asim Warsi表示，公司計劃將印度的智能手機網上銷售額提高1倍至10億美元。



三星在今年2月於印度發布M系列手機，只透過三星官網和亞馬遜網站發售，該系列手機屬較低價，售價由7,990至17,990盧比(約890至2,000港元)。Asim Warsi說，M系列手機上市以來已售出逾200萬部，系列手機的銷情為提升網上銷售額的關鍵。



他預計，今年印度網上B2C(企業對客戶)銷售額可望達45億美元，屆時市場份額將達約25%。



據調研公司Counterpoint數據，今年第1季，按出貨量計算，小米(01810)在印度智能手機市場的份額為29%，三星市佔為23%。



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