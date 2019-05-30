【高盛推介】友邦石藥落後大市　可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(29日)下跌約1%，周四(30日)早段則高開約1%後隨即倒跌，暫時落後大市。另一方面，於周四除淨的石藥集團，周三逆市升約0.5%，周四早段則高開約0.5%後隨即倒跌，最低見12.52港元，為3個月低位，暫時落後大市。



觀察個股輪證資金流向，上周四及上周五(23及24日)共錄得約190萬元資金流入友邦認購證，周一(27日)至周三則共錄得約320萬元資金流出。石藥方面，截至上周四的5個交易日皆錄得資金流入，合共約220萬元，上周五至周二(28日)共錄得約40萬元資金流出，而周三則錄得不足10萬元資金流入。



投資者如看好友邦，追回與大市差距，現階段可考慮以行使價75至85元間，即價外幅度約12%內的認購證作部署，但需注意此行使價區域中，部分產品的差價較闊。投資者可留意當中，撇除闊差價的產品後，槓桿較突出的友邦購證(26701)，行使價82.85元，2019年7月23日到期，實際槓桿22.3倍，行使價75至85元間、撇除闊差價產品後，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約9%，年期約3個月的友邦購證(18912)，行使價81.93元，2019年8月21日到期，實際槓桿14倍，行使價75至85元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如看好石藥，追回與大市差距，可考慮以行使價12.6至15元間的認購證作部署。投資者可留意當中槓桿較突出，年期約兩個月的購證(23088)，行使價14.52元，2019年7月26日到期，實際槓桿10倍，行使價12.6至15元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。



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