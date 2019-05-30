【大行報告】花旗估中國將清理更多小型銀行

就包商銀行被託管，花旗發布報告指，事件意味中國加速金融供給側改革，而人民銀行成立存款保險基金管理公司的措施，預示更多小型銀行可能會被清理。



該行料，隨着個人和企業將資金撤出小型銀行，大型銀行的存貸市佔率或提升，可繼續持有建設銀行(00939)、中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、工商銀行(01398)等四大內銀股，以及招商銀行(03968)。並指四大內銀估值處低位，6至7月份的除息季或為潛在的催化劑，工行、建行、招行均屬首選股份。



報告指，建行有資本約束，預計只會是包商銀行的託管行，不大可能會被要求收購包商銀行。至於包商銀行事件，料將降低實體經濟的無風險利率和融資成本，不過，小型銀行的融資壓力和流動性風險會加大，因資金會流向大型銀行。



該行估計中國可能會清理僵屍企業，大型銀行受到的衝擊會較細；而第1季度銀行間利率止跌，有助緩解大型銀行的淨利差壓力。



工行、交行、中行、工行午後升幅介乎1%至2%；招行升0.1%。



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